Yürekleri ağza getiren görüntü! Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

03 Eylül 2024 01:39 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 01:41

Aksaray’da Ankara Caddesinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden beyaz eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuk dikkat çekti. 2’si kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde, diğeri de kasada asılı şekilde trafikte seyreden çocuklar görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

DÜŞMELERİ AN MESELESİ

Çocukların canını hiçe sayarak kamyonet kasasına bindiren sürücü hiçbir şey olmamış gibi dakikalarca trafikte seyrederken, durumu fark eden bir başka araçtaki yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde 2 çocuğun kamyonet kasasındaki eşyaların üzerinde, diğer çocuğun ise kamyonetin kasasına asılı olarak seyrettiği görülüyor. Düşmeleri an meselesi olan çocuklar dakikalarca şehirde tehlikeli olarak seyrederken, bir süre sonra kamyonet gözden kayboldu.

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri plakası belirlenen kamyonetin sahibine 5 bin 880 TL ceza kesti.