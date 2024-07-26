Yürekleri ağza getiren kaza! Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı
Cihan Karaca, yol ortasında yaralı serçe görünce dayanamadı ve kurtarmak istedi. Aracı durdurup serçenin olduğu yere doğru ilerleyen Karaca'ya bir anda kamyon çarptı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Yüreklerin ağza geldiği kaza Tunceli'de meydana geldi.
Arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak için hamle yaptı.
SERÇEYİ KURTARAYIM DERKEN CANINDAN OLUYORDU
Karayoluna çıkan Karaca’ya hareket halindeki kamyon çarptı. Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.