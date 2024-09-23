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Yüreklerin ağza geldiği an! Pencerede böyle kurtarılmayı bekledi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:04
Yüreklerin ağza geldiği an! Pencerede böyle kurtarılmayı bekledi

Sivas’ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen yangında ev sahibi canını zor kurtardı. Kendini bir anda pencereye atan yaşlı adam yürekleri ağza getirdi. Pencerenin korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekleyen adam itfaiye tarafından aşağıya indirildi.

Yürekleri ağza getiren olay Sivas'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde bir apartmanın 3’üncü katındaki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yüreklerin ağza geldiği an! Pencerede böyle kurtarılmayı bekledi - 1. Resim

PENCERENİN KORKULUKLARINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangının büyümesiyle dairede yaşayan yaşlı adam büyük bir panikle kendini pencereye attı. Pencereye çıkan yaşlı adam korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekledi.

Yüreklerin ağza geldiği an! Pencerede böyle kurtarılmayı bekledi - 2. Resim

Yürekleri ağza getiren anların yaşandığı olayda itfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla yaşlı adam bulunduğu yerden kurtarılarak aşağı indirildi. Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği an! Pencerede böyle kurtarılmayı bekledi - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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