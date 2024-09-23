Yüreklerin ağza geldiği an! Pencerede böyle kurtarılmayı bekledi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:04

Sivas’ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen yangında ev sahibi canını zor kurtardı. Kendini bir anda pencereye atan yaşlı adam yürekleri ağza getirdi. Pencerenin korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekleyen adam itfaiye tarafından aşağıya indirildi.

Yürekleri ağza getiren olay Sivas'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde bir apartmanın 3’üncü katındaki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. PENCERENİN KORKULUKLARINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ Yangının büyümesiyle dairede yaşayan yaşlı adam büyük bir panikle kendini pencereye attı. Pencereye çıkan yaşlı adam korkuluklara asılarak kurtarılmayı bekledi. Yürekleri ağza getiren anların yaşandığı olayda itfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla yaşlı adam bulunduğu yerden kurtarılarak aşağı indirildi. Yaşlı adamın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlgili Haberler Terör kaynağında yok ediliyor! 3 PKK'lı daha öldürüldü Sinan Ateş suikastı davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu çıktı: Kurşunlar tetikçi Özyağcı'nın silahından çıktı