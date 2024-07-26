Yurt dışı çıkış harcından muaf olanların listesi belli oldu

26 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:48

Tapu harç gelirleri 426 milyon 183 bin TL oldu

Tapu harç gelirleri 426 milyon 183 bin TL oldu

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Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte yurt dışı çıkış harçlarına zam yapıldı. Zamla birlikte harç parası 150 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca söz konusu harcın her yıl değerleme oranına göre artırılacağı bildirildi.

Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, kimler bu harçtan muaf olacak? Yurt dışına çıkacaklar arasında istisna kapsamında olanlara ilişkin detaylar belli oldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINI KİMLER ÖDEMEYECEK?

Zammın ardından yurt dışı çıkış harcından kimlerin muaf olduğu belli oldu. Yurt dışına çıkacaklar arasında istisna kapsamında olanlara ilişkin detayları Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde yer alan Mehmet Muş, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik yurt dışı çıkış harçları konusunda bir esneklik sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki soruyu da cevaplayan Muş şu ifadeleri kullandı:

İŞTE HARÇTAN MUAF OLANLAR

"Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor, bunlar istisna kapsamında."

2019 ve 2022 yılları arasında 50 TL olan yurt dışı çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye çıkarılmıştı.

Yurt dışı çıkış harcı havaalanlarında bulunan otomat ve veznelerin yanı sıra gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebiliyor.