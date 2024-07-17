Yurt dışına kaçacaklardı! 9 terörist Edirne'de yakalandı

17 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:30

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

Mehmetçik'ten teröristlere bir darbe daha! 7 PKK'lı öldürüldü

Sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri hainlere göz açtırmıyor.

Edirne'de yurt dışına firar etmeye çalışan FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C üyesi 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

SON 1 HAFTADA 9 TERÖRİST YAKALANDI

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamda güvenlik ekiplerince yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 6'sının FETÖ, 2'sinin DHKP-C, 1'inin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.