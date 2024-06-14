Yurt dışına kaçacaktı! DEAŞ'ın sözde lideri El-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:43
DEAŞ’ın sözde örgüt lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ve sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı.
Kaçmak ve tespit edilmemek için sürekli adres değiştirdiği öğrenilen W.K.K.A.B’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRİYORDU
Şapka, bere, maske takarak, sık sık eşkal ve adres değiştirerek gizlenen, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan W.K.K.A.B isimli şüpheli, şehir merkezinde gözaltına alındı.
Evinde çok sayıda dijital materyale de el konulan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı