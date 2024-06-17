Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ'cüler sınırda kıskıvrak yakalandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:03
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 5'inin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.
Hudut Kartalları sınır güvenliği için yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor. Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan çok sayıda kişi kıskıvrak yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cünün Edirne'de yakalandığını duyurdu. Yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğünü belirten bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
5 ŞÜPHELİ FETÖ ÜYESİ ÇIKTI
"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Kaynak: Tgrthaber.com
Yuzde 5 zam diilki.. esas enflasyon yuzde 50 lerde , tuik bile zorla formullerle zoraki kisa kisa yuzde 20 veriyo..yuzde 5 ayiptir gunahtir..