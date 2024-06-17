Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ'cüler sınırda kıskıvrak yakalandı

17 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:03

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

Polis memuru bayramda aile katliamı yaptı: Türkiye'yi dehşete düşüren olay

Polis memuru bayramda aile katliamı yaptı: Türkiye'yi dehşete düşüren olay

Hudut Kartalları sınır güvenliği için yasa dışı geçişlere göz açtırmıyor. Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan çok sayıda kişi kıskıvrak yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cünün Edirne'de yakalandığını duyurdu. Yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğünü belirten bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

5 ŞÜPHELİ FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."