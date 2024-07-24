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Yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş! 50 milyon lira değerinde 'beyin' ele geçirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:07
Yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş! 50 milyon lira değerinde &#039;beyin&#039; ele geçirildi

İstanbul'un Büyükçekmece'de bir yedek parça dükkanına şok bir baskın yapıldı. Baskında yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülerek yurda sokulduğu belirlenen 50 milyon lira değerinde 3 bin 234 motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi.

İstanbul'da polis ekipleri oto yedek parça kaçakçılarına karşı harekete geçti. 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke tarafından Büyükçekmece'de işyerlerinde yurda kaçak yollarla sokulan binlerce ikinci el motor ve şanzıman beyinlerinin olduğunu tespit etti.

Yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş! 50 milyon lira değerinde 'beyin' ele geçirildi - 1. Resim

YURT DIŞINDAKİ ÇALINTI ARAÇLARDAN SÖKÜLÜP GETİRTİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Parçaların, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirildiği ortaya çıktı. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülerek yurda illegal yollardan sokulduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde ikinci el 3 bin 234 motor ve şanzıman beyinleri ele geçirildi.

Yurt dışındaki çalıntı araçlardan sökülüp getirilmiş! 50 milyon lira değerinde 'beyin' ele geçirildi - 2. Resim

PİYASA DEĞERİ TAM 50 MİLYON TL

Piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan malzemelere el konulurken, parçaların ülkeye nakliyat kamyon ve tırlara gizlenerek sokulduğu belirlendi. Operasyon çerçevesinde işyeri sahibi gözaltına alındı.

Yakalanan depo sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen ikinci el araç parçaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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