Yurt dışından talep yağıyor! Satışlar patladı: Almanya, Fransa ve Hollanda'dan yoğun ilgi

19 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:00

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

Türkiye’nin en mutlu illeri açıklandı! İşte TÜİK verilerine göre en mutlu şehirler

Sivas ve köylerinde geçmişte günlük hayatta kullanılan geleneksel elbiseler son günlerde yeniden popüler oldu. Sosyeteden rağbet görmeye başlayan kıyafetlerin satışları da arttı.

FESTİVAL VE DÜĞÜNLERDE KULLANILIYOR

Zengin motifli ve rengârenk olan kıyafetler, yerini düz elbiselere bıraktı. Ağırlıklı olarak köylerde kullanılan renkli bindallı ve elbiseler, son zamanlarda sosyetede moda olarak kullanılmaya başlandı. Geçmişte köyde yaşayan kadınların günlük hayatta kullandıkları elbiseler, günümüzde festival ve düğünlerde günübirlik olarak kullanılıyor. Genellikle il dışı ve yurtdışından gelen gurbetçilerin ilgi gösterdiği kıyafetlerin satışlarında artış yaşandı.

YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR

Sivas’ta yöresel kıyafetlerin satışını yapan İbrahim Arslan, "Burada genelde yöresel kıyafetler satıyoruz. Burada bulunan ürünlerin birçoğu kendi imalatımız. Burada bulunan ürünlere genelde dışarıdan talep var. İstanbul, İzmir, Almanya, Fransa, Hollanda gibi yerlerden bizlere ulaşıyorlar. Satışların yüzde 90’ı dışarıya yapıyoruz." dedi.

Günlük kullanılan şalvarlara talebin fazla olduğunu belirten Arslan "Bindallılar, pazenler, pullular, kadifeler, yazmaları Sivas’ın yerlisi de gurbetçisi de kullanabiliyor. Bir tanesini yapması bir hafta sürüyor. Şu anda festivallerde, düğünlerde geleneksel olarak kullanıyorlar. Artık normal zamanlarda da kullanılmaya başlandı. Satışların yüzde 99’u il dışından gelenlere yapıyoruz. Bu kıyafetler moda oldu" ifadelerini kullandı.