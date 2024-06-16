Yurt genelinde bayram namazı kılındı! Camiler doldu taştı

16 Haziran 2024 06:48 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 07:15

Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğuşuyla vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

İLK NAMAZ IĞDIR'DA KILINDI

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki camilerde cemaat bir araya gelerek Kurban Bayramı namazını kıldı. Ülkede ilk Kurban Bayramı namazı ise Iğdır'da kılındı. Sabahın erken saatlerinde camilerde bir araya gelen Iğdırlılar saat 05:10'u gösterince namaza durdu. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. Namazın ardından cemaat, hayır dualarıyla birlikte kurban kesim alanlarına doğru hareket etti.

VATANDAŞLAR CAMİLERE SIĞMADI

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Van'da, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve Van Kalesi güneyinde Eski Van Şehri olarak bilinen Orta Kapı Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa Camii'ne gelen vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Vatandaşlar namaz sonra birbirleri ile bayramlaştıktan kurbanlarını kesmeye gittiler.

Tüm Türkiye’de olduğu Yüksekova ilçesinde aylar sonra heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova’nın Pizok TOKİ Cami'sinin imamı, günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Cami İmamı vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmasının ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gittiler.

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı namazı kılındı. "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

BİNLERCE KİŞİ SAF TUTTU

Samsun'da Kurban Bayramı sabahında camiye giden vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Adana'da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Sakarya'da bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi’nde kıldı.

İstanbul'da Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.