Yurtta peş peşe kazalar: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

12 May 2024 21:44 - Güncelleme : 12 May 2024 21:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bolu’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Bursa’nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktörle gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, 2’si yaralandı. Kütahya'da nişan merasimi dönüşü otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü. Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Erdem Emiroğlu (42) idaresindeki motosiklet, Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU’DA ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI

Bolu’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Murat A. idaresindeki 05 ABU 546 plakalı cip, Kartalkaya sapağında bulunan trafik ışıklarında durdu. Bu sırada arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki 81 BR 667 plakalı otomobil ve aynı istikamette seyreden Tüzün D. idaresindeki 14 BD 411 plakalı otomobil çarpıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada iki aracın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA’DA FECİ KAZA: 2 ÇOCUK ÖLDÜ!

Bursa’nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktörle gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, 2’si yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (17), akrabaları K.E. (15) ve E.E.'yi (14) alarak traktörle gezmeye başladı. Boş alanda gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Çocuklar traktörün altında kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.E. ve K.E.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. E.E.’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler olay mahallinde inceleme yaparken çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDA KAZA SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sularında Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük mevkii Niğde gişelerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Niğde istikametine seyreden otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2’si çocuk 5 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.P. yönetimindeki 43 AEF 488 plakalı kamyonet, Kütahya-Gediz karayolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden M.A.A'nın kullandığı 43 DY 722 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 19 yaşındaki Sevim Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A.A. ile aynı araçtaki H.A., H.D., Z.Ç. ve Y.Ç., ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücü M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobildeki ailenin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan merasiminden döndükleri öğrenildi.