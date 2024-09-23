Yürüyen yayalar kıl payı kurtuldu! Şaşkınlıkla bakakaldılar

23 Eylül 2024 19:31 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 19:42

Çankırı'da yolda yürüyen yayalar yanlarından hızla geçen aracın çarpmasından kıl payı kurtuldular. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı araç iki kişiyi az kalsın ezecekti. Yayaların korku dolu anları kamerada...

Çankırı'da kontrolden çıkan araç yolda yürüyenlere çarpacakken teğet geçti. Merkez Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda iki yaya yaşadıkları olay sonrası neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o an güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çevrede bulunan çöp konteynerine, park halindeki araca ve elektrik direğine çarparak son anda durdu. O sırada yolda yürüyen iki kişi ise, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kameraya yansıyan görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan saniyelerle kurtulması dikkat çekiyor.