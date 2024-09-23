Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yürüyen yayalar kıl payı kurtuldu! Şaşkınlıkla bakakaldılar

Yürüyen yayalar kıl payı kurtuldu! Şaşkınlıkla bakakaldılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 19:31 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 19:42
Yürüyen yayalar kıl payı kurtuldu! Şaşkınlıkla bakakaldılar

Çankırı'da yolda yürüyen yayalar yanlarından hızla geçen aracın çarpmasından kıl payı kurtuldular. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı araç iki kişiyi az kalsın ezecekti. Yayaların korku dolu anları kamerada...

Çankırı'da kontrolden çıkan araç yolda yürüyenlere çarpacakken teğet geçti. Merkez Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda iki yaya yaşadıkları olay sonrası neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o an güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çevrede bulunan çöp konteynerine, park halindeki araca ve elektrik direğine çarparak son anda durdu. O sırada yolda yürüyen iki kişi ise, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yürüyen yayalar kıl payı kurtuldu! Şaşkınlıkla bakakaldılar - 1. Resim

Kameraya yansıyan görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan saniyelerle kurtulması dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...