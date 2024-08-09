Yürüyerek geldi, kurşun yağdırıp kayıplara karıştı!

09 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:22

Teksas değil Esenyurt! İki grup arasında silahlı kavga: Çok sayıda ekip sevk edildi

Teksas değil Esenyurt! İki grup arasında silahlı kavga: Çok sayıda ekip sevk edildi

Erzurum'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda; Z.G.'ye ait olan oto tamircisine gelen M.G., belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş açtı.

Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Olay yerinde yaklaşık olarak 25 adet kurşun sıkan M.G. daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

SALDIRGANI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentin her tarafında iş yerine kurşun yağdıran M.G.'yi aramaya devam ediyor. Olayın aynı aileye mensup ve aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında gerçekleştiği belirtildi.