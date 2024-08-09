Yürüyerek geldi, kurşun yağdırıp kayıplara karıştı!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:22
Erzurum'da bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı kameralara saniye saniye yansıdı. Bir şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine tam 25 kurşun sıktı.
Erzurum'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda; Z.G.'ye ait olan oto tamircisine gelen M.G., belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş açtı.
Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Olay yerinde yaklaşık olarak 25 adet kurşun sıkan M.G. daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
SALDIRGANI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentin her tarafında iş yerine kurşun yağdıran M.G.'yi aramaya devam ediyor. Olayın aynı aileye mensup ve aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı