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Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:38

Gümüşhane'de GÜDAK kulübüne üye 17 sporcu, kentin en yüksek noktası olan 3 bin 333 metre rakımlı Abdalmusa zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye ulaşan sporcular, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç’in ünlü pozunu verdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyündeki 2 bin 178 metre rakımlı Dulağa Yaylası'ndan yürüyüşe başlayan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 17 sporcu, 6 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından 3 bin 333 metre yüksekliğindeki Abdalmusa zirvesine ulaştı.

Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler - 1. Resim

ZİRVEDE YUSUF DİKEÇ POZU

Derin bir vadiyi geçen sporcular, zirveye ulaştıklarında, olimpiyat ikincisi milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ünlü pozunu vererek bu anı kayda aldılar.

Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler - 1. Resim

Daha sonra rotalarını Beş Göller bölgesine çeviren sporcular, ortalama 3 bin metre rakımlı tepeleri aşarak Beş Göller mevkiine ulaştılar ve 18 kilometrelik zorlu parkuru 11 saat içinde tamamladılar.

Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler - 2. Resim

"MANZARA HER ŞEYE DEĞERDİ"

Etkinliğe katılan sporculardan Dr. Merve Gençosmanoğlu, yaptığı açıklamada; “Gümüşhane'nin en yüksek zirvesi olan Abdalmusa zirvesindeyiz. Burası Gümüşhane'yi gördüğü gibi ayrıca Trabzon'un Giresun'u her açıdan gören çok güzel bir zirve. Buraya profesyonel yürüyüş ekibimizle geldik. Güvenle geldik. Yaklaşık 9 kilometre bir rota yürüyerek geldik. Tabii çok güzel manzaraların dere kenarları, çiçeklerin doğanın eşiğinde geldik. Sonrasında zor bir yürüyüş parkurumuz oldu kayalıklı ama manzara her şeye değerdi. Ayrıca zirvede ismimizi yazdırabileceğimiz çok güzel bir zirve defterimiz var gelmek isteyenler profesyonel yürüyüş ekipleri ile buraya gelmesini tavsiye ederiz. Gerçekten manzara buna değiyor. Sevenler kesinlikle gelsin” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç akımı her yerde! Binlerce metre yükseklikte meşhur pozu verdiler - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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