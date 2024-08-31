Yusuf Dikeç askeri üniformasıyla 30 Ağustos pozunu paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 02:46 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 03:00
Paris olimpiyatlarında atıcılıkta madalya kazanan Yusuf Dikeç'ten bu defa üniformalı poz paylaşımı geldi. Atış yaparken elleri cebinde duruşuyla dünya gündemini kasıp kavuran ve olimpiyat ikonu haline gelen Dikeç 30 Ağustos'a özel askeri formalı halini paylaştı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Dikeç'in asker üniformalı hali dikkat çekti.
Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle emekli olan Dikeç, atıcılık kategorisinde olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırmıştı. Dikeç, ekipmansız, optik gözlüklü ve bir eli cebinde yaptığı atışla ikon haline gelmişti.
Dikeç 30 Ağustos kutlama mesajında görevdeki zamanlarına ait bir fotoğrafını paylaşarak "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" notu düştü.
Kaynak: tgrthaber.com