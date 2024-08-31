Yusuf Dikeç askeri üniformasıyla 30 Ağustos pozunu paylaştı

31 Ağustos 2024 02:46 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 03:00

Yusuf Dikeç annesini paylaştı, silmesi için baskı yaptılar: Başörtüsü düşmanları ve ırkçılar üşüştü

Yusuf Dikeç annesini paylaştı, silmesi için baskı yaptılar: Başörtüsü düşmanları ve ırkçılar üşüştü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Dikeç'in asker üniformalı hali dikkat çekti.

Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle emekli olan Dikeç, atıcılık kategorisinde olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırmıştı. Dikeç, ekipmansız, optik gözlüklü ve bir eli cebinde yaptığı atışla ikon haline gelmişti.

Dikeç 30 Ağustos kutlama mesajında görevdeki zamanlarına ait bir fotoğrafını paylaşarak "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" notu düştü.