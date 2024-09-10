Yusuf Dikeç siyasi görüşünü açıkladı! Çizgisini belli etti

10 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:13

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışla Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran ve atış stiliyle tüm dünyada fenomen hale gelen milli atıcı Yusuf Dikeç, siyasi görüşüyle ilgili açıklamalarda bulunup çizgisini belli etti.

Geçen yaz Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde partneri Şevval Tarhan ile birlikte Türkiye'ye gümüş madalya sevinci yaşatan milli atıcı Yusuf Dikeç, yeni eğitim öğretim yılı açılışında öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesiyle paylaştığı fotoğrafa yapılan eleştirilere cevap veren milli sporcu, siyasi görüşüyle ilgili de konuşup çizgisini açıkça belli etti. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Yusuf Dikeç, törende söz alıp gençlere nasihatlerde bulundu.

"20 YILDIR AYNI POZİSYONDA ATIYORUM"

Olimpiyatlarda ekipmansız ve tek eli cebinde atış yaparak dikkatleri üzerine çeken milli sporcu, tüm dünyada 'viral' olan atış stilini anlattı. Gösterilen ilgiyi beklemediğini belirten Yusuf Dikeç, "20 yıldır hep aynı pozisyonda atıyorum. 2011 yılında dünya şampiyonu olduğum görüntüyü arkadaşlar çıkarmış, yine aynı pozisyon. O zaman gözlerim daha iyi görüyordu, gözlük de yoktu. Dünyada kabul görmesine hem ülkem hem de kendi adıma çok mutlu oldum. Bu gençlerden çok daha başarılı isimler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR ÇİZGİM VAR"

Yusuf Dikeç, siyasi görüşüne dair de çarpıcı mesajlar verdi. İnsanların hepsini mutlu edemeyeceklerini belirten Dikeç, "Benim bir çizgim var. Tabii ki bir düşüncem, görüşüm var. Çizgim ilk önce bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmektir" diye konuştu.

"TEK SİYASİ DÜŞÜNCEMİZ BU ÜLKEYE HİZMET ETMEK OLMALI"

Hiçbir zaman siyasi bir ajandası olmadığını dile getiren milli sporcu, "Kişisel bir siyasi düşüncem var, her Türk vatandaşı gibi seçim zamanı oyumu kullanacağım. Ama diğer taraftan siyasileştirmek, bir tarafa çekmek inanın hoş bir şey değil. Ben siyasi kimliğimle değil sporcu kimliğimle geldim, sporcu kimliğimle de devam etmek istiyorum. Dediğim gibi ancak seçim zamanı gider oyumuzu kullanırız. İnan hiçbir tarafın eğilip bükülmesine gönlümüz razı değil. Bu bayrak altında yaşayan insanların bir tek siyasi düşüncesi olmalı, bu ülkeye hizmet etmek" dedi.

"ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK..."

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta annesinin başörtülü olmasıyla ilgili yapılan kötü yorumlara Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını örnek göstererek cevap veren Yusuf Dikeç, "Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, o zaman onun annesine de mi yani, sonuçta burada farklılık yok ki. Herkesin annesi kendine kutsaldır, benimki de kutsaldır. Anne sevgisi olmayan bir insanda millet sevgisi olmaz. Neden annemin o örtüsüyle… Ülke adına güzel bir şeyler olmuş, bunu insanlar neden bir tarafa çekme zorundalar, onu da anlamıyoruz" şeklinde konuştu.

"ANNEM OSMANLI KADINI"

Annesinin çok mutlu olduğunu söyleyen Dikeç, "Annem 90 yaşında, Allah uzun ömür versin. Gittiğimde uzun uzun sohbet ederiz. Annem eski bir Osmanlı kadınıdır" dedi.