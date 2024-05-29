Yusuf Tekin’den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama: 'Müfredat' eleştirilerine yanıt verdi

29 May 2024 12:20 - Güncelleme : 29 May 2024 12:30

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin tarafından özel sektör öğretmenleri için taban maaş uygulamasının yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Tekin, “Özel okul temsilcileriyle bu konu hakkında görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Bir gazeteci tarafından müfredat onayı sonrası eğitim sendikaları tarafından yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Tekin, “Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum” cevabını verdi.

'ÇOCUKLARIMIZ YAZ AYLARINI TATİL YAPARAK GEÇİRSİN'

Okulların kapanmasının ardından yaz dönemi için öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Okul ve ders dışında okuyarak, sosyal ve sanatsal aktivitelerle ve ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarını, öğrencilerimizi bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası.”