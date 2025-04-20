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Editor
 | Özge Sönmez

"Yutucu kuryelerle" dünyaya zehir pazarladı! Türk uyuşturucu baronu Feridun Müldür teslim oldu

Güney Amerika'dan Avrupa'nın birçok yerine "yutucu kurye" yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapan Türk uyuşturucu baronu Feridun Müldür teslim oldu. Kırmızı bültenle aranan Müldür'ün kokain ticareti yapan çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:32

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirlenen Feridun Müldür'e 8 yıl önce "Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Müldür'ün Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya'ya geçtiği belirlense de bir türlü yakalanamadı.

"Yutucu kuryelerle" dünyaya zehir pazarladı! Türk uyuşturucu baronu Feridun Müldür teslim oldu

ÇETENİN LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre, Kolombiya'da uyuşturucu ticaretine devam eden ve kısa sürede Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna gelen Müldür, "yutucu kurye" yöntemiyle uyuşturucuları kuryelerin midelerinde göndermeye başladı.

Müldür'ün kuryelerinden Nijerya asıllı 22 yaşında bir kadın Sao Paulo'dan havayolu ile İstanbul'a geldiğinde midesinde 1 kilogram ağırlığında olan 82 kapsülle yakalandı.

"Yutucu kuryelerle" dünyaya zehir pazarladı! Türk uyuşturucu baronu Feridun Müldür teslim oldu

INTERPOL'E TESLİM OLDU

Müldür, önceki dün Interpol'e başvurarak teslim oldu. Zanlı, Güney Amerika'ya sığınma talebinde bulundu. Ancak savcılık bu talebi reddetti.

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