Milyonlar nefesini tuttu: 2025 Hac kurası bugün çekilecek!
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek çekimin sonuçlarını hacı adayları canlı takip edebilecek. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de 1,5 milyondan fazla hacı adayı, kura çekilişini heyecanla bekliyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, hacı adaylarının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştirilecek. Öte yandan hac kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek.
2025 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hacı adaylarının beklediği 2025 yılı hac kurası 31 Ekim Perşembe (bugün) Kura çekimi, saat 10.30'da noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak.
CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
HAC KURA SONUÇLARI
Hacı adaylarının, kura çekiminin ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebileceği tahmin ediliyor.
Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.