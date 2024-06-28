Yüzbinlerce kişi hayatını onun yüzünden kaybedecek! İstanbul’da 3 ilçe için kırmızı alarm

28 Haziran 2024 15:27 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:56

İstanbul'un deprem haritası güncellendi! En riskli ve en güvenli ilçeler belli oldu

İstanbul'un deprem haritası güncellendi! En riskli ve en güvenli ilçeler belli oldu

İstanbul, Bahçelievler ilçesinde yıkılan binanın kolonlarından deniz kumu çıktı. 40 yıl önce yapılan ve 1999 depreminde zarar gören bu deni kumundan yapılan binaların tespitini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmıştı.

Ortalama 4-5 kattan oluşan bu binalarda yaşayan kişilerde hesaba katılırsa binaların, yüzlerce insana mezara olacağı da böylece netleşti.

İSTANBUL'DA 3 İLÇE İÇİN KIRMIZI ALARM

2023 yılında hasar tespiti kapsamında yapılan çalışmalarda İstanbul'da 3 ilçede binaların çoğunun kolonlarında deniz kumuna rastlandı. Binaların çoğunun yaşının 40 yılı geçtiği tespit edildi. Bu yüzden mühendisler İstanbul genelinde 40 yıl önceki tüm binaları abluka altına aldı ve 3 ilçe için alarm verdi.

İSTANBUL'DA 3 İLÇE İÇİN TURUNCU ALARM

Kentsel çözüm kapsamında başlatılan projede, 3 ilçede 2 milyondan fazla insanın yaşadığının altını çizen mühendislerin raporunda Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece yer aldı. Ancak mühendisler öte yandan Alibeyköy, Çekmeköy ve Başakşehir gibi yeni yapıların yapıldığı binalarında hızla kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ HAYATINI ONUN YÜZÜNDEN KAYBEDECEK!

İstanbul'da doldurma semtler ve deniz kumundan yapılan binaların en az yarım milyon insanın ölümüne neden olacağı da ortaya çıkan bu raporlarla kanıtlanmış oldu. 50 bin binada deniz kumu harcı bulundu.

1999 yılından bu yana büyük bir İstanbul depreminin daha yaşanacağı deprem uzmanları tarafından her açıklamada özellikle belirtiliyor. Deprem uzmanları İstanbul'da deprem şiddetinden ziyade ölümlerin deniz kumuyla ya da doldurma alanlarda yapılan binalardan kaynaklanacağını açıkladı.

Bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların boşaltılıp hızla yapılanması gerekiyor. Aksi halde milyonlarca insanın bu nedenle hayatını kaybedeceği resmi raporla da ortaya çıkarıldı.

DENİZ KUMLU BİNALARIN TESPİTİ

2000 yılı sonrası yapımlarda bu kadar ciddi bir risk olması kapsamında İBB, https://binatespiti.ibb.istanbul/ sayfasında bulunduğunuz semtteki binaların fotoğraflarını ve konumlarının paylaşılmasını talep etti. Bu taleple vatandaşlarla beraber hızla dayanıksız binalar tespit edilerek endişelerin azaltılması planlandı. 2019 yılında risk grubunda hızlı tarama kapsamında deniz kumundan yapılmış kolonlu binalar tek tek yıkım için kapatıldı.