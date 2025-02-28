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 | Bengül Büyükhan

Yüzey temizleyici etiketiyle sahte alkol imalaatçılarına operasyon! 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi

Bakan Yerlikaya Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülke genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Çengel-17” operasyonlarında 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildiğini duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:33

Güvenlik güçlerinin sahte alkolle mücadelesi sürüyor. Bakan Yerlikaya Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülke genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “Çengel-17” operasyonlarında 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.

557 KİŞİ YAKALANDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda;98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 2025 yılı içinde (1 Ocak-27 Şubat 2025 tarihleri arasında) düzenlenen operasyonlarda;
648 bin litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. Sahte alkol imalatçısı 557 şüpheli yakalandı.

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