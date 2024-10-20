Yüzüğü önce denedi ardından çaldı: O anlar kamerada

20 Ekim 2024 12:53 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:59

Elazığ'da kozmetik mağazasına giren bir kadın denemek için parmağına taktığı yüzüğü çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bulunan bir kozmetik mağazasına giren kadın yüzüklere bakmaya başladı. Beğendiği yüzüğü parmağına takarak deneyen kadın, satın almak yerine elindeki poşete atarak mağazadan uzaklaştı.

Stantta yüzüğün olmadığını fark eden mağaza sahibi Mehmet Balcı ise güvenlik kameralarını incelediğinde yüzüğün bir kadın tarafından çalındığını gördü. Balcı bunun üzerine polis ekiplerine haber vererek kadından şikayetçi oldu.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Bujiteri ve kozmetik üzerine çalıştığını belirten Mehmet Balcı, “Müşterilerimizle ilgilenirken o sırada fırsattan istifade eden bazı zihniyeti bozuk insanlar oluyor. Müşteri rahat alışveriş yapsın rahatsız olmasın diye takip etmiyoruz. Geriye dönük kameraları inceleyince çok üzülüyoruz. Geçenlerde ben burada başka bir müşteriye ürün verirken annem yaşındaki bir kadın yüzüğü aldı ve taktı. Parmağına uyanı poşetin içerisine atıyor. Bu yüzükler altın veya değerli değil. İmitasyon çelik yüzüklerdir. Biz esnafız. Gelip istese param yok dese biz bunları hediye bile verebiliriz. Yeter ki dürüst olsun. Hırsızlık​ çok kötü bir şeydir. Böyle hırsızlıklar çok oluyor. Şikayetçi oldum. Görüntüleri emniyet personellerine verdim” dedi.