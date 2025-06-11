"Yüzyılın cerrahı" Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

ACI HABERİ BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Bakan Memişoğlu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.

Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun."