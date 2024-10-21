Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Zabıta Esmaül Hüsna'yı sordu, sahtekarlığı ortaya çıktı

Zabıta Esmaül Hüsna'yı sordu, sahtekarlığı ortaya çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ekim 2024 17:55 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:04

Düzce'de zabıta ekipleri dini kitaplar satıcısının yalanını ortaya çıkardı. Zabıtaya yakalanınca "Satmıyorum, okuyorum" diyen satıcı memurların sorusuyla köşeye sıkıştı.

Düzce'de zabıta ekipleri bir dizi denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcıları da kontrol eden zabıta dini kitaplar satıcısını köşeye sıkıştırdı. Kitapları satmayıp okuduğunu öne süren satıcı zabıtanın sorusuyla ter döktü. Dini bilgilerle ilgili soruya cevap bile veremedi.

"10 TANE SAY BIRAKACAĞIM"

Hakkında önceden de işlem yapılan İ.Ç.'nin kitapları satmaya devam ettiğini gören Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri, satıcının "Satmıyorum, okuyorum" demesi üzerine zabıta, "Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım" dedi. Esmaül Hüsna yerine 4 büyük meleği de yarım sayan satıcının kitaplarına el konuldu.

Zabıta Esmaül Hüsna'yı sordu, sahtekarlığı ortaya çıktı - 1. Resim

ZABITAYI GÖRÜNCE KIVIRDI: "SATMIYORUM, OKUYORUM!"

Zabıta ekipleri ile tartışan satıcı kitapları satmadığını, kendisinin okuduğunu söyledi. Zabıta ekipleri satıcıya “Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun Allah'ın 99 isminden 10 tanesini say serbest bırakalım” dedi. Seyyar satıcı ise, 'Allah' ile başladığı saymaya Cebrail, Mikail diyerek devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcıyı, 4 büyük meleği saydığını söyleyerek uyardı.

Zabıta Esmaül Hüsna'yı sordu, sahtekarlığı ortaya çıktı - 2. Resim

GAZETECİLERLE TARTIŞTI EL HAREKETİ ÇEKTİ

Seyyar satıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ile merkeze götürülmek istenen seyyar satıcı İ.Ç., polis aracına binerken gazetecilere el hareketi çekti. Seyyar satıcı üst aramasının ardından polis merkezine götürülmek üzere polis aracına bindirildi.

Zabıta Esmaül Hüsna'yı sordu, sahtekarlığı ortaya çıktı - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...