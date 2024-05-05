Zabıtalardan mesai arkadaşlarını döven magandalara intikam dayağı! 

05 May 2024 06:43 - Güncelleme : 05 May 2024 06:43

İstanbul'un Fatih ilçesi dün hareketli anlara sahne oldu. Bir maganda arkadaşıyla beraber kendisine ceza kesen zabıta memurunu yolun ortasında feci şekilde darbetti. Ancak zabıtalar bu dayağın intikamını çok sert şekilde aldı.

ZABITANIN İNADI: ARACIN KAPUTUNA TUTUNDU

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Aksaray semtinde dün öğle saatlerinde, görevdeki bir zabıta memuru ile ceza kestiği panelvan aracı kullanan sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü ve arkadaşı zabıta ekiplerine saldırırken, tarafları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

Çabalar sonuç vermezken sürücü ve yanındaki arkadaşı ortalarına aldıkları zabıtayı darbetti. Daha sonra sürücü aracına binerek uzaklaşmak isterken peşlerini bırakmayan zabıta memuru, panelvanın kaputuna tutundu. Zabıtanın tutunduğu araç, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra yolda uygulama yapan polis ekiplerince durduruldu.

DAYAĞA DAYAKLA KARŞILIK

Ancak aksiyon burada bitmedi. Olay yerine gelen diğer zabıta ekipleri arkadaşlarının yediği acımasız dayağın intikamını aynı şekilde aldı. Çok sayıda zabıta memuru, ortalarına aldıkları sürücü ve arkadaşına meydan dayağı attı.

Yere kapaklanan şahıslar araya giren polisin müdahalesiyle zabıtaların elinden kurtarılarak, ekip otosuna bindirildi. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet'e götürülerken tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.