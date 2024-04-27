Zabıtayı karşısında gördü, kaldırım yüzünden ceza yedi bayıldı

27 Nisan 2024 14:39 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:39

Gemlik Belediyesi'nin zabıtaları seyyar satıcılara, esnaflara yaptığı denetimde göz açtırmadı.

Kaldırım işgali sebebiyle cezai işlem uygulanan bir esnaf ise baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.