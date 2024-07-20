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Zafer Algöz'den İBB’ye İSPARK isyanı! "Kira gibi otopark ücreti"

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:31
Zafer Algöz&#039;den İBB’ye İSPARK isyanı! &quot;Kira gibi otopark ücreti&quot;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarına usta oyuncu Zafer Algöz isyan etti. Algöz, "Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" dedi.

Son dönemde gelen zamlar ve yapılan fiyat artışları artık ünlü isimleri de etkilemeye başladı.

Zafer Algöz'den İBB’ye İSPARK isyanı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi.

Zafer Algöz'den İBB’ye İSPARK isyanı!

Günaydın'dan Barış Savaş'ın haberine göre; Tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, ise fahiş ücrete ne diyeceğini bilemedi.

Zafer Algöz'den İBB’ye İSPARK isyanı!

"VALLA PES VE YUH"

Algöz; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" diyerek isyan etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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