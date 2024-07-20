Zafer Algöz'den İBB’ye İSPARK isyanı! "Kira gibi otopark ücreti"
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:31
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarına usta oyuncu Zafer Algöz isyan etti. Algöz, "Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" dedi.
Son dönemde gelen zamlar ve yapılan fiyat artışları artık ünlü isimleri de etkilemeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi.
Günaydın'dan Barış Savaş'ın haberine göre; Tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, ise fahiş ücrete ne diyeceğini bilemedi.
"VALLA PES VE YUH"
Algöz; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" diyerek isyan etti.
Kaynak: tgrthaber.com