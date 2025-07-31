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 | Banu İriç

Son dakika | Kamu işçilerine zam pazarlığında yeni gelişme! Hükümet teklifi revize etti

Son dakika haberi: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Resmi olmayan açıklamaya göre hükümetin kamu işçileri için zam teklifini revize ettiği öğrenildi.

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Son dakika | Kamu işçilerine zam pazarlığında yeni gelişme! Hükümet teklifi revize etti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 00:03

Kamu işçisine yapılacak zamla alakalı pazarlık sürerken kararlarına yasak gelmişti. Bu süreçte Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Beştepe'de bir araya geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri çerçevesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

ZAM TEKLİFİ REVİZE EDİLDİ

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

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ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#grev
#Türkiye İşçi Partisi (tİp)
#Kamuoyu-seçkin Görüşmesi
#Zam-pazarlığı
#Gündem
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