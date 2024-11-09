Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor! Lüks araçla böyle tozu dumana kattı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Kasım 2024 15:09 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:19

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, milyonluk Lamborghini ile yine şov yaptı. Tozu dumana katan minik Zayn'ın videosuna yorum ve beğeni yağdı.

5 yaşındaki Zayn, milyonluk Lamborghini ile pistin tozunu attırdı. Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Zayn’ı dünya genelinde milyonlarca kişi izliyor videolarını beğeni ve yorum yağıyor. TOZU DUMANA KATTI Minik Zayn, bu kez de pistte milyonluk Lamborghini’nin direksiyonuna geçerek adeta tozu dumana kattı. Zayn’in şovu, kendi adına açılan sosyal medya hesabından; ‘İzle şovumu’ notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İlgili Haberler Taksi şoförü pompalıyla dehşet saçtı! Yolcu sırası kavgası kanlı bitti Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza! Hüngür hüngür ağladı