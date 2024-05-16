Zehir tacirinden şaşkına çeviren sözler!

16 May 2024 10:24 - Güncelleme : 16 May 2024 10:31

ÖSYM, 18 Mayıs 2024 tarihinde iki sınav yapacağını duyurdu!

ÖSYM, 18 Mayıs 2024 tarihinde iki sınav yapacağını duyurdu!

Bursa'da Güven Timleri tarafından durdurulup üst araması gerçekleştirilen kişinin üzerinden 171,66 gram uyuşturucu, 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suç ve suça karşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın (25) kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

POLİSİ BİLE ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan F.A. getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda 'kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım? Bayrama yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı. Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.