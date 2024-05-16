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Zehir tacirinden şaşkına çeviren sözler!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 10:24 - Güncelleme : 16 May 2024 10:31
Zehir tacirinden şaşkına çeviren sözler!

Uyuşturucu ticareti yapan şahsın adliyeye sevk edilirken "Kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım? sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

Bursa'da Güven Timleri tarafından durdurulup üst araması gerçekleştirilen kişinin üzerinden 171,66 gram uyuşturucu, 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suç ve suça karşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Zehir tacirinden şaşkına çeviren sözler! - 1. Resim

32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın (25) kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

POLİSİ BİLE ŞOKE ETTİ

Gözaltına alınan F.A. getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda 'kurban keseceğim, bayrama kadar çıkar mıyım? Bayrama yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı. Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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