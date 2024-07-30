Zehir tacirlerinde 17 ilde operasyon! 1 ton 331 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 08:03 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 08:15
Bakan Yerlikaya 17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik-29 operasyonlarında 103 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlar sonucu 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan 103 şüpheliden 45'i tutuklandı, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: tgrthaber.com