Zehir tacirlerine 12 ilde büyük operasyon! 83 kişi yakalandı

30 Aralık 2024 07:48 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:07

Bakan Yerlikaya 12 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında; 658 kg uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 83 kişi yakalandığını duyurdu.

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Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında; 658 kg uyuşturucu​ madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 83 kişi yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Narkokapan-4” operasyonları sonrasında; 658 Kg uyuşturucu madde​ ile 127 bin 474 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 83 şüpheli yakalandı. Yakanan şüphelilerden 50'si tutuklandı 16’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.