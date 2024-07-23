Zehir tacirlerine 16 ilde büyük operasyon
Bakan Yerlikaya 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-28” operasyonlarında 59 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.
16 ilde düğmeye basıldı! Jandarma ekipleri zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-28" operasyonlarında; 2 Ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 124 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 59 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla; Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat’ta 'Narkoçelik-28' operasyonları düzenlendi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 5 milyon 94 bin 730 adet kök kenevir, 3 milyon 843 bin 800 adet kök skunk, 1 ton 637 kg kubar esrar ve 141,5 kg toz esrar ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı. 7’si tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 9 kg esrar ile 4 kg skunk ele geçirildi. 11 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 186 kg eroin ile 30 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 3’ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 2 milyon 65 bin adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. 5’i tutuklandı. 2’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 760 bin adet kök kenevir ile 13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg bonzai, 2 milyon adet uyuşturucu hap, 226 kg uyuşturucu hap imalatında kullanılan ham madde ve 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
1 MİLYON 843 BİN 422 ADET KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 843 bin 422 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 1 kg bonzai, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 sokak satıcısı yakalandı. 1’i tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 2’si tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai, 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 1i tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 15,5 kg esrar ve 2 bin 790 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kg bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."