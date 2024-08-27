Zehir tacirlerine 49 ilde büyük operasyon! Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi

27 Ağustos 2024 07:59 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:08

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-35" operasyonlarında; 2 ton 428 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 336 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 832 ekip, 2 bin 81 personel,

10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Mersin, Erzincan, Bursa, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Muğla, Osmaniye, Hatay, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Aydın, Çorum, Elazığ, Giresun, Sinop, Sivas, Aksaray, Edirne, Karabük, Karaman, Nevşehir, Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Düzce, Niğde, Şırnak, Siirt, Tokat ve Erzurum olmak üzere 49 ilde "Narkoçelik-35" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda; 2 ton 428 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 336 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.