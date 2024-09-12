Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Zehir tacirlerine 50 ilde büyük operasyon! 316 kişi yakalandı

Zehir tacirlerine 50 ilde büyük operasyon! 316 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 07:51 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:18
Zehir tacirlerine 50 ilde büyük operasyon! 316 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya 50 ilde düzenlenen “Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını ve 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine geçit yok! Emniyet ekipleri 50 ilde düğmeye bastı... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 50 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-38” operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını ve 580 kilogram uyuşturucu madde ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 50 ilde “Narkoçelik-38” operasyonları düzenledi.

Zehir tacirlerine 50 ilde büyük operasyon! 316 kişi yakalandı - 1. Resim

Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce’de düzenlenen operasyonlarda 316 şüpheli yakalandı.

Ayrıca operasyonlar sonucu 580 kilogram uyuşturucu madde ve 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
uyuşturucuiçişleri bakanı ali yerlikayaemniyet genel müdürlüğüuyuşturucu madde
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...