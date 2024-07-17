Zehir tacirlerine 57 ilde dev operasyon! 396 kişi yakalandı

17 Temmuz 2024 07:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 08:04

Emniyet güçleri 57 ilde düğmeye bastı.

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik 57 İlde düzenlenen "Narkoçelik-27" operasyonlarında; 1 Ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 396 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.