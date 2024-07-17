Zehir tacirlerine 57 ilde dev operasyon! 396 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 07:54 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 08:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 57 ilde düzenlenen Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Emniyet güçleri 57 ilde düğmeye bastı.
Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlara yönelik 57 İlde düzenlenen "Narkoçelik-27" operasyonlarında; 1 Ton 700 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 396 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.
Kaynak: tgrthaber.com