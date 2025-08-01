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 | Bengül Arıca

Zehir tacirlerine 70 ilde büyük darbe! 940 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya 70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik devam eden operasyonlarda; 565 Kg Uyuşturucu Madde ile 357 Bin 180 adet Uyuşturucu hapın ele geçirdiğini ve 940 kişinin yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 08:00

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. Bakan 70 ilde madde satıcılarına yönelik devam eden operasyonlarda; 565 Kg Uyuşturucu Madde ile 357 Bin 180 adet Uyuşturucu hapın ele geçirdiğini ve 940 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak olmak üzere 70 ilde son 10 günde uyuşturucu madde satışı suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

565 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlara bin 420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlar sonucu 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 940 şüpheli yakalandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1951140692467601521

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