Zehir tacirlerine büyük darbe! 10 aylık sıkı takip sonuç verdi

03 Aralık 2024 18:46 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-50' operasyonu kapsamında 825 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirlerine büyük darbe! 2 bin 248 kişi yakalandı

Zehir tacirlerine büyük darbe! 2 bin 248 kişi yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya "Gerekli ve önemli" diyerek uyardı! "Unutmayalım..."

Bakan Ali Yerlikaya "Gerekli ve önemli" diyerek uyardı! "Unutmayalım..."

Adana​ Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​’nın detaylarını paylaştığı "NARKOÇELİK-50" operasyonunda, 825 kilogram eroin​ ele geçirildi.

ZEHİR TACİERLERİ 10 AY BOYUNCA SIKI TAKİBE ALINDI!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, 10 aylık bir takip sürecinin ardından sonuçlandı. Operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş şekilde tam 825 kilogram eroin ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: