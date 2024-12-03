Zehir tacirlerine büyük darbe! 10 aylık sıkı takip sonuç verdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'NARKOÇELİK-50' operasyonu kapsamında 825 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın detaylarını paylaştığı "NARKOÇELİK-50" operasyonunda, 825 kilogram eroin ele geçirildi.
ZEHİR TACİERLERİ 10 AY BOYUNCA SIKI TAKİBE ALINDI!
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, 10 aylık bir takip sürecinin ardından sonuçlandı. Operasyonda, kahve kutularına gizlenmiş şekilde tam 825 kilogram eroin ele geçirildi.
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI!
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Adana Emniyet Müdürlüğü’nden Zehir Tacirlerine NARKOÇELİK-50 Operasyonu: 825 kg Eroin Ele Geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-50" operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde;
825 Kg eroin, 1.512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi. Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."