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 | Özge Sönmez

Zehir tacirlerine büyük darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 Milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 15 ton Bonzai üretilebilecek madde ele geçirildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 10:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonlarda, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalanırken, 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine büyük darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

144 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlediğimiz operasyonlarda;
144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),
8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda;
144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek),
120,5 Kg Metamfetamin,
370 Litre Kimyasal Katkı Maddesi,
8 Milyon 401 Bin 500 adet Uyuşturucu Hap,
1 Milyon 600 Bin adet boş ilaç kapsülü,
130 Bin adet boş ilaç kutusu,
215 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan katkı maddesi,
2 adet hap basma makinesi,
2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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