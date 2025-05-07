Zehir tacirlerine büyük darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 Milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 15 ton Bonzai üretilebilecek madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yapılan operasyonlarda, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli zehir taciri yakalanırken, 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

144 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlediğimiz operasyonlarda;

144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),

8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2’si yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda;

144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek),

120,5 Kg Metamfetamin,

370 Litre Kimyasal Katkı Maddesi,

8 Milyon 401 Bin 500 adet Uyuşturucu Hap,

1 Milyon 600 Bin adet boş ilaç kapsülü,

130 Bin adet boş ilaç kutusu,

215 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan katkı maddesi,

2 adet hap basma makinesi,

2 adet hassas terazi ele geçirildi.

