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 | Bengül Büyükhan

Zehir tacirlerine büyük darbe! Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise 24 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1 Ton 806 Kg Uyuşturucu Madde, 8 Milyon 437 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini ve 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 08:53

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise 24 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1 Ton 806 Kg Uyuşturucu Madde, 8 Milyon 437 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Malatya, Eskişehir, Kilis, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Niğde, Yalova, Batman, Çorum, Aydın, Hatay, Aksaray, Elazığ, Kütahya, Karaman, Sivas, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Mardin, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Uşak, Giresun, Zonguldak, Düzce, Isparta, Şırnak, Bitlis, Rize, Yozgat, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Karabük, Muş, Nevşehir, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Bingöl, Bolu, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Amasya, Bartın, Burdur ve Siirt'te operasyonlar düzenlendi.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle: Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce; 63,5 kg skunk, 6 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 10 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğünce; 25 kg eroin, 24 kg metamfetamin, 9 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 45 kg esrar, 5 kg skunk, 169 bin 207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 19 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce; 42 kg esrar, 130 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya jandarma bölgesindeki operasyonları ise şöyle açıkladı:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Hatay, Van, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Manisa, Muğla, Aksaray, Çanakkale, Kayseri, Batman, Gaziantep, Amasya, Balıkesir, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Eskişehir, Samsun, Kocaeli, Kırşehir ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle:
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 103 kg metamfetamin, 3 kg kokain ele geçirildi. 283 bin 175 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 21 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrol kararı verildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığınca; 62 kg esrar, 511 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca; 166 kg metamfetamin, 70 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 569,5 kg esrar ele geçirildi."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1890266264280658201

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Sıkça Sorulan Sorular

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?
TCK'nın 191. maddesine göre, uyuşturucu maddeyi kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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