Zehir tacirlerine büyük operasyon! 1 milyon 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

12 Aralık 2024 08:23 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:30

Bakan Yerlikaya İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkokapan-2” operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin,74 kg kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkokapan-2” operasyonunda; 95,5 kg metamfetamin,74 kg kokain ve 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda toplam; 169,5 Kg Uyuşturucu Madde ile 1 Milyon 16 bin 400 adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi.

Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere zehir taciri 8 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı."