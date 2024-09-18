Zehir tacirlerine büyük operasyon! 44 ilde düğmeye basıldı

18 Eylül 2024 07:59 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 08:08

Bakan Yerlikaya 44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında 293 kişinin yakalandığını duyurdu.

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde yağmur var! İşte 18 Eylül 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde yağmur var! İşte 18 Eylül 2024 hava durumu raporu

Emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu​ satıcılarına yönelik 44 ilde harekete geçildi. Bakan Yerlikaya​ 44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında; 470 kg uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 44 ilde “Narkoçelik-39” operasyonları düzenlendi. İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 293 şüpheli yakalandı.