Polis 59 ilde düğmeye bastı! Zehir tacirlerine büyük operasyon! 520 kişi yakalandı

14 Ağustos 2024 08:34 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 08:56

Zehir tacirlerine geçit yok! Emniyet ekipleri zehir tacirlerine yönelik 59 ilde düğmeye bastı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında; 3 ton 749 kg uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerince 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

520 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.