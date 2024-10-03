Zehir tacirlerine büyük operasyon! 644 kişi yakalandı

03 Ekim 2024 07:48 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 07:50

Bakan Yerlikaya 57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.