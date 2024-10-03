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Zehir tacirlerine büyük operasyon! 644 kişi yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 07:48 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 07:50
Zehir tacirlerine büyük operasyon! 644 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya 57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya 57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu​ madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 967 kg uyuşturucu madde​, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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