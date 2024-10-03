Zehir tacirlerine büyük operasyon! 644 kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 07:48 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 07:50
Bakan Yerlikaya 57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Bakan Yerlikaya 57 ilde zehir tacirlerine, uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 644 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Kaynak: tgrthaber.com