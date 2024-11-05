Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu

05 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOÇELİK-46 operasyonunun detaylarını X hesabından paylaştı. Yerlikaya, NARKOÇELİK-46 operasyonunda 67 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını, 42'sinin ise tutuklandığını bildirdi.

14 ilde düzenlenen NARKOÇELİK-46 operasyonu kapsamında 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOÇELİK-46 operasyonunda 67 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını, 42'sinin ise tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından şu paylaşımı yaptı;

"14 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-46" operasyonlarında; 2 Ton 3 Kg Uyuşturucu Madde, 2 Milyon 976 Bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 Bin 737 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi!

'SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ'

67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 42’si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. ‘’Uyuşturucu’’, mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu ‘’Küresel bir felaket’’ olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden.

İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız!

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "NARKOÇELİK-46” operasyonlarında:

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 250 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 967 bin adet kök kenevir, 1 milyon 8 bin adet kök skunk, 1 ton 452 kg esrar ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı, 9’u tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 101 kg esrar, 18 kg metamfetamin ve 29 kg skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 bin 44 adet uyuşturucu hap, 21 kg esrar, 1.345 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 4 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı. 1'i tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 28,5 kg skunk, 10,5 kg metamfetamin, 10 bin 125 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı. 7'si tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 49 bin 391 adet uyuşturucu hap, 32 kg esrar ele geçirildi. 7 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

'AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN'

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 21 kg bonzai ele geçirildi. 1 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg metamfetamin, 20 lt sıvı metamfetamin ele geçirildi. 5 Şüpheli Sokak satıcısı yakalandı. 2'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 16 kg skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 60 adet uyuşturucu hap ile 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg esrar ele geçirildi, 2 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk ele geçirildi, 3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı. 2’si tutuklandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."