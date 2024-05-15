Zehir tacirlerine geçit yok! 2 binden fazla hap ele geçirildi

15 May 2024 09:05 - Güncelleme : 15 May 2024 09:05

Yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Gelen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarla zehir tacirlerini tek tek yakalayıp cezaevine gönderiyor.

Elazığ'da da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; elde ettikleri bilgiler doğrultusunda E.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce adresine yapılan operasyon sonucunda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.