Zehir tacirlerine Narkoçelik-43 operasyonu! 335 kişi yakalandı

11 Ekim 2024 08:03 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:08

Bakan Yerlikaya zehir tacirlerine, sokak satıcılarına düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 335 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​ zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 335 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 53 ilde “Narkoçelik-43” operasyonları düzenlendi.

335 KİŞİ YAKALANDI

Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu 335 şüpheli yakalandı.