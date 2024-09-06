Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Zehirli örümcek Karabük'te görüldü! Ekipler harekete geçti

Zehirli örümcek Karabük'te görüldü! Ekipler harekete geçti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 20:28 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:28

Karabük'te bir site bahçesinde zehirli örümcek türlerinden olan "argiope lobata" görüldü. Örümcek itfaiye ekipleri tarafından kavanoza alınarak bahçeden götürüldü.

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde vatandaşlar tarafından fark edilen bir örümcek, kısa süreli paniğe neden oldu. Karabük Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek, örümceği güvenli bir şekilde bir kavanoza aldı. 

ZEHİRLİ TÜR ÇIKTI!

Yapılan incelemeler sonucunda, bu örümceğin zehirli bir tür olan "argiope lobata" olduğu tespit edildi.

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, bu örümcek türünün Türkiye’nin farklı bölgelerinde daha sık görülmeye başlandığını ifade etti.

Zehirli örümcek Karabük'te görüldü! Ekipler harekete geçti - 1. Resim

Güngöroğlu, "argiope lobata" türüne Türkiye'de genellikle Akdeniz bölgesinde rastlandığına, ağlarını zikzak şeklinde ördüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 santimetre civarındayken dişileri erkeklerin yaklaşık 4 katı uzunluğa, 25 santimetreye erişebilir. Zehirli örümceklerdir fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir."

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...