Zehirli örümcek türü Argiope Lobata Muş’ta görüldü!

17 Eylül 2024 20:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:34

Muş’ta zehirli örümcek türüne rastlandı. Şenyayla bölgesindeki otlaklarda yaşayan çiftçiler, son günlerde sıra dışı bir canlıyla karşılaştı. Büyük boyutları ve dikkat çekici görünümüyle görenleri şaşırtan örümceğin, yapılan incelemelerin ardından "Argiope Lobata" olarak tanımlanan zehirli bir örümcek türü olduğu belirlendi.

Geçen yıl 4 ilde görüldü, bir ili daha ayağa kaldırdı! Dünyanın en zehirlisi loblu örümcek tehlikesi

Geçen yıl 4 ilde görüldü, bir ili daha ayağa kaldırdı! Dünyanın en zehirlisi loblu örümcek tehlikesi

Muş’ta zehirli örümcekler arasında gösterilen "Argiope Lobata" türü bir örümcek görüldü. Bölge için nadir olan bu örümcek türü, genellikle sıcak ve kurak bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Uzmanlar, örümceğin insanlara doğrudan bir tehdit oluşturmadığını ancak temas edilmesi durumunda alerjik reaksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

TÜRÜ BELİRLENDİ

Muş’un Şenyayla bölgesinde hayvanlarını otlatan çiftçiler, dikkat çekici görünüme sahip büyük bir örümcek gördüler. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda örümceğin, "Argiope Lobata" türüne ait olduğu tespit edildi.

“ÖRÜMCEK TÜRLERİ HEPSİ ZEHİRLİ”

Uzmanlar, örümceğin bölgede nadir görüldüğünü ve doğrudan insanlara tehdit oluşturmadığını belirtti. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ve bu tür örümceklerle karşılaşmaları halinde yetkililere haber vermelerini söyleyen MAUN Moleküller Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Allahverdi, “Argiope Lobata türü ilginç bir yapısı olan örümcek türlerindendir. İsmini ilginç yapısından alıyor. Türlerine göre irice bir örümcek. Bu da insanların ilgisini çekiyor. Ben de araştırmalarım sırasında karşılaştığımda baya etkilenmiştim. Örümcek türleri hepsi zehirlidir. Bu türünde zehri mevcuttur. Bu türün zehrini aktaran kısım insan derisini delmeyecek şeklindedir. Delse bile zehir etkisini fazla göstermeyecek durumda. Bu örümceğe dokunulmamasını öneriyoruz. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde zehirli bir tür olarak karşımıza çıkıyor” dedi.