Zekai Aksakallı: Bu ülkede Ömer Halisdemir'ler bitmez

15 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:08

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, darbeci Semih Terzi'nin karargaha girmeden öldürülmesi emrini verdiği şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile sarılan Aksakallı, daha sonra şehit Halisdemir'in mezarı başında dua etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı şöyle konuştu:

"İHANET ŞEBEKELERİ BAŞARILI OLAMAYACAĞINI KAFASINA SOKSUN"

"İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline, geleceğine ihanetlerinin 8'inci yıl dönümü. Ülkesinin istikbali için şahadete yürüyen Ömer Halisdemir'in de 8'inci şehadet yılı. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım.

Bu millet istikbaline aşık, bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir millet. Ömer'imin şahadetini kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için şahadete eren bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum."